Xanddy mostra marcas para fazer procedimento no rosto: 'cara do Henry Cavill'

O vocalista do Harmonia do Samba não especificou qual procedimento fez e ainda não mostrou o resultado.

O cantor de 43 anos postou uma foto deitado em uma maca, com as marcações no rosto, pronto para realizar o procedimento em uma clínica, e brincou que a esposa Carla Perez o convenceu a dar um up no visual:

Xanddy mostrou que está fazendo um procedimento estético no rosto e brincou que vai ficar parecendo o ator Henry Cavill, famoso por interpretar o Superman em "Homem de Aço" e que foi considerado o homem mais bonito do mundo em 2022.

