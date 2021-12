Xanddy interrompe show após receber gestos obscenos de secretário na Bahia

Xanddy, do Harmonia do Samba, interrompeu seu show em Itacaré, na Bahia, após receber gestos obscenos do secretário de comunicação da cidade, Ed Camargo. O momento foi registrado por fãs e viralizou na redes. Xanddy entregando entretenimento da melhor qualidade: barraco pic.twitter.com/f8zijMdEV5 — Diêgo Sales (@diegosales__) December 21, 2021 “Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Só um minutinho, gente”, diz ele. “Secretário, por que o senhor estava lá de baixo fazendo gestos para mim. Isso é postura? Isso é postura? Se o senhor é secretário de comunicação, o senhor é o primeiro a ter que se dar ao respeito, rapaz", reclamou. O caso aconteceu no último sábado (18) quando Xanddy cantava a música ‘Churrasco’.



