Xand Avião é atingido por labareda de fogo durante show

“Quando estou de folga dos palcos, me desdobro sendo dublê do Nicolas Cage em motoqueiro fantasma, e o Curupira do sítio do pica pau amarelo. Brincadeiras a parte, graças a Deus foi só susto, tá tudo bem!”, disse.

Xand foi atingido no rosto e nos braços por uma labareda de fogo que saiu de um canhão cinematográfico usado no palco e por sorte teve apenas queimaduras leves. Hoje, o cantor contou sobre o acidente nas redes sociais.

