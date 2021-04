William e Kate divulgam fotos em comemoração aos 10 anos de casamento

William e Kate passaram os primeiros anos de casamento morando em uma ilha, no País de Gales, onde o príncipe trabalhava na força aérea britânica. Depois, se estabeleceram no palácio de de Kesington como membros principais da família real, futuro rei e rainha consorte.

Nas duas fotos o casal, que raramente compartilha momentos íntimos, aparece de mãos dadas. Em uma delas, Kate sorridente deita a cabeça no peito do príncipe, que abre um enorme sorriso. Na segunda foto, o casal aparece de mãos dadas enquanto William olha para Kate, que sorri.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe William e Kate Middleton, duques de Cambridge, celebram uma década de casamento nesta quinta (29) compartilhando duas fotos românticas no Instagram do palácio de Kesington com a legenda "dez anos". O registro foi feito nesta semana pelo fotógrafo.

