William e Kate da ficção aparecem na série ‘The Crown’; veja fotos

Toma aqui as fotos que vocês queriam Esses são príncipe William e Kate Middleton, interpretados por Ed McVey e Meg Bellamy, na sexta e última temporada de The Crown! Chega ainda essa ano. pic.twitter.com/tZt1oRCgVl

Nesta quinta-feira, 27, a Netflix divulgou as primeiras imagens oficiais que mostram William e Kate - da ficção - na série The Crown. A sexta e última temporada da trama ainda não tem previsão de data de estreia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.