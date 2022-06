William Bonner e esposa aparecem em clima de romance durante férias nos EUA

O âncora do Jornal Nacional está aproveitando as férias para viajar com a esposa aos EUA. "Mais uma pro nosso livro. E ainda não acabou", escreveu ela.

William Bonner e Natasha Dantas surgiram no maior clima de romance em fotos e vídeos publicados pela fisioterapeuta no Instagram nesta quinta-feira (2).

