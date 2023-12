Whindersson Nunes é visto de chamego com modelo gaúcha em jatinho

"Partiu para as férias. Olha as meninas, elas merecem. Trabalharam muito esse ano”, diz Tirullipa nos stories momentos antes de filmar o youtuber.

O humorista filmava a área internada do avião particular quando passou pelo assento de Whindersson e gravou a troca de carinho.

Whindersson Nunes foi flagrado pelo amigo Tirullipa de chamego com uma mulher dentro de um jatinho. De acordo com o jornal Extra, a jovem é a modelo gaúcha Renata Matos, de 27 anos.

