Whindersson Nunes e Maria Lina fazem tatuagem em homenagem ao filho

Maria Lina, noiva de Whindersson Nunes, usou as redes sociais para mostrar as tatuagens que ela e o youtuber fizeram em homenagem ao filho, João Miguel, que nasceu prematuro e acabou não resistindo.

“Uma semana do dia mais feliz da minha vida. E amanhã, uma semana do dia mais triste da minha vida. Meu filho, não tem uma hora que eu não pense em você. Não tem um segundo sequer que eu não sinta sua falta, lembro do seu rostinho todos os dias da hora que acordo a hora que vou dormir. Você vai pra sempre ser o maior amor que já senti na vida, foram as melhores 30 horas da minha história. Ser sua mãe foi e é um privilégio, quem não amaria ser mãe de um ser tão puro, tão lindo, um anjo? Você só nos trouxe felicidade, amor, pureza, alegria. Sua partida é dolorosa, mas sua marca na nossas vidas é só felicidade. Papai e mamãe te AMAM mais que tudo nessa vida”, escreveu Maria, que tatuou o pezinho do bebê nos pulsos, enquanto Whindersson desenhou as iniciais “JM” no rosto.