Whindersson Nunes diz que voltará a Manaus com show na Arena da Amazônia

O humorista se apresentou no Teatro Amazonas no último dia 3 de outubro para um especial para a Netflix, mas como o local tinha capacidade de público reduzida os ingressos acabaram em poucos minutos. Em uma sessão, as vendas encerraram em 59 segundos .

Whindersson Nunes revelou em conversas com fãs no Instagram que voltará a Manaus em breve para mais um show.

