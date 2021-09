Whindersson explora belezas de Presidente Figueiredo e Manaus em episódio de série; assista

Foi ao ar o segundo episódio da série “Whindersson Nunes - Próxima Parada”, temporada 2, que mostra o comediante se aventurando Brasil adentro. Neste segundo episódio, o protagonista é Presidente Figueiredo, município conhecido por suas cachoeiras, no interior do Amazonas. Whindersson também passa rapidamente por Manaus.

O episódio tem pouco mais de 30 minutos e está disponível gratuitamente no canal do comediante no YouTube. Confira a sinopse abaixo e assista acima:

“Em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, Whindersson conhece duas mulheres indígenas de tribos distintas: Maira Gomez Cunhaporanga e Graziela Santos, campeã sul-americana de Tiro com Arco. Com elas, aprende a atirar com arco e flecha, visita a Caverna do Maroaga, faz pintura corporal e, em seguida, tem uma aula de sobrevivência na selva com um mateiro. Ao final, faz um pocket show com comediantes de Manaus: Roger Siqueira, Junior Santos e Dhi Miranda.”.

O episódio em questão foi gravado em outubro de 2020, época em que Whindersson foi clicado com a então namorada Maria Lina Deggan, que posteriormente se tornaria mãe do seu filho João Miguel, que faleceu após nascer em parto prematuro.

MANAUS - Na semana passada, Whindersson, que irá ganhar o título de Cidadão Amazonense, anunciou que vai gravar o seu próximo especial da Netflix no Teatro Amazonas.