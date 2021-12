Whindersson agradece ajuda de Anitta à Bahia e alfineta ricos ‘nojentos’

O humorista, que está em Manaus, agradeceu a ajuda de Anitta nas redes sociais e alfinetou os “ricos nojentos”. “Anitta com duas ligação ajudou mais do que um bando de rico nojento que me oferece jato pra me buscar pra festinha e na hora de pedir a merda de um helicóptero fazem de conta q não entendem a gravidade do que a gente fala. Enfim, obrigado Anitta de coração”, escreveu Whindersson.

Whindersson Nunes, Felipe Neto, Anitta e alguns famosos se mostraram solidários com a população da Bahia, que está com várias cidades debaixo d’água por conta da enchente.

