Wesley Safadão tem perfil no Twitter hackeado com conteúdos pornográficos

O cantor já se pronunciou nas redes sociais a respeito do hacker: “Esse negócio de botar senha 12345, está vendo o que deu? Eu esqueço as minhas senhas, então coloco senhas fáceis. Hackearam meu Twitter, postaram um monte de bagaceira em meu Twitter, mas a gente já está resolvendo. Pelo amor de Deus, hackers, devolvam a minha conta”.

