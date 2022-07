Wesley Safadão quase teve paralisia por hérnia que gerou dano neurológico

Segundo o médico, o cantor estava prestes a ter a "síndrome da cauda equina", doença grave causada pela compressão e inflamação do feixe de nervos na parte inferior do canal vertebral, que pode causar paralisia, incontinência intestinal, urinária e até perda de movimentos.

O neurocirurgião que acompanha o caso, Francisco Sampaio Junior, afirmou que o quadro se agravou drasticamente antes do procedimento: "Infelizmente, Wesley é uma exceção. Normalmente, os pacientes que têm hérnia de disco não precisam fazer cirurgias, pois as inflamações são absorvidas automaticamente pelo organismo em cerca de 4 a 8 semanas. Entretanto, na noite de quarta-feira, ele começou a se queixar novamente de dores nas partes íntimas e sentir as nádegas anestesiadas. Sintomas graves de um dano neurológico", disse ao jornal O Globo.

