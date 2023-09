Wesley Safadão explica motivo da pausa na carreira: 'Estou esgotado mentalmente'

O cantor mencionou que tem tomado medicamentos e faz também acompanhamento com médicos, além de terapias. "Preferi dar um basta. Tenho que aprender a me respeitar", comentou. Safadão avisou que não irá parar de cantar por muito tempo. "Não vou parar de cantar. Amo estar nos palcos e agora é só equilibrar", afirmou.

O forrozeiro reconheceu que os 20 anos de carreira e a média entre 20 e 25 shows por mês contribuíram para a doença. "São tantos anos, né? Já são mais de 20 anos nessa pegada. (...) Eu não queria acreditar que eu estava com crise de ansiedade. Então, eu era uma bomba relógio que estava me estressando facilmente por coisas poucas", explicou em entrevista ao Fantástico neste domingo (10).

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Wesley Safadão anunciou há uma semana que iria dar uma pausa na carreira e ele contou agora o que levou a suspender a agenda de shows. O cantor está com transtorno de ansiedade e, por recomendações médicas, parou com os compromissos profissionais para cuidar da saúde. "Eu estou esgotado. A palavra é essa, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo", disse.

