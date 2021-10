Wesley Safadão escolheu vacina para fazer shows internacionais, aponta investigação

Investigados pelo Ministério Público do Ceará, Wesley Safadão, a mulher Thyane Dantas e a assessora Sabrina Brandão teriam articulado a fraude na vacinação visando a turnê do cantor nos Estados Unidos e no México neste ano.

Conforme as investigações do MPE, o trio escolheu a vacina Janssen de dose única porque era aceita nos dois países, além de não precisar do tempo de espera de mais uma dose.

O cantor e a assessora estavam agendados para tomar a primeira dose em um determinado lugar e trocaram de posto de vacinação para escolher a vacina. Já a mulher Thyane Dantas se vacinou antes da data prevista para a sua idade, furando a fila da vacinação.

Segundo informações contidas em despacho do MPE-CE, o trio contou com ajuda de um amigo e ex-funcionário do cantor para que ele tomasse a vacina da Janssen. O tal amigo, ao saber da "necessidade do cantor" de se vacinar com "imunizante amplamente aceito no exterior", agiu com uma rede de contatos para viabilizar a vacinação classificada pelo órgão como "ilegal, imoral e criminosa, conforme revelaram as investigações".

Além da investigação no Ministério Público, o caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará, que indiciou oito pessoas. A prefeitura de Fortaleza instaurou processo administrativo para apurar o caso em que a servidora pública que teria agido na irregularidade deve responder pela facilitação. Dois terceirizados foram devolvidos à empresa.