Wesley Safadão convida Anitta para a edição do 'Garota Vip 2022'

Após a última edição, em 2019, o festival Garota VIP, comandado por Wesley Safadão, estará de volta. O evento vai ser realizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 20 de agosto. O line up especial já tem as presenças confirmadas de Anitta, Belo, Pedro Sampaio e Zé Felipe e espera cerca de 60 mil pessoas.

"Vocês não tem ideia do que estamos preparando pro Garota VIP. Na edição de 2019, foram mais de 70 mil pessoas, pensa agora, com todo mundo pronto pra curtir? Além, é claro, dos shows que vão acontecer, tem Anitta, Zé Felipe, Pedro Sampaio e Belo. E o 'Vai Safadão' não pode faltar! O Rio vai ficar pequeno pra gente, vamos amanhecer o dia com festa", diz o anfitrião a E+.

Anitta promete uma bela performance de seus maiores sucessos, entre eles Envolver, indicado ao Video Music Awards 2022 (VMA), uma das mais importantes premiações da música mundial.

Já Zé Felipe sobe ao palco com Bandido, Malvada, Toma Toma Vapo Vapo e outros hits. Pedro Sampaio vai se apresentar com Dançarina, Galopa, entre outras. No repertório de Belo, clássicos do pagode como Derê, Farol das Estrelas e Reinventar.

Para finalizar, Wesley Safadão vai reviver momentos marcantes de 2019, onde gravou um DVD no Garota VIP RJ com mais de 70 mil vozes cantando com ele sucessos como Despedida e Na Cama Que Eu Paguei, com participação de Zé Neto & Cristiano; Juras de Amor, Maior Volta Por Cima, com Simone e Simaria, entre outras.

Na edição 2022, Safadão traz ainda Passatempo, Tchuco Nela, Tu Tava na Revoada e o mais novo single Macetando, disponível em todas as plataformas de streaming.

Ainda há ingressos disponíveis pelos sites Ingresso Certo, Bilhete Certo e Ingresse e os setores estão divididos em Front Stage, Arena Open Bar e Área VIP All Inclusive.