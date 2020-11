The Weeknd é esnobado pelo Grammy e chama premiação de corrupta em rede social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Grammy continua corrupto. Vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria...", disse o astro pop The Weeknd nesta terça (24), em uma rede social, horas depois de a premiação divulgar a lista de indicados para a cerimônia do ano que vem.

O artista canadense foi esnobado pela premiação --mesmo tendo lançado um disco bem-sucedido neste ano, "After Hours", ele não está indicado em nenhuma categoria. O cantor não elaborou seus comentários.

Seu nome chegou a ser um dos tópicos mais comentados do dia no Twitter, devido à reação de fãs indignados com a ausência do cantor entre as nomeações.

O presidente interino do Grammy, Harvey Mason Jr., em entrevista à revista Variety, afirmou que a ausência de The Weeknd se deve à uma decisão das cerca de 20 pessoas que votam nos indicados. "Nós temos oito vagas de nomeação para preencher [as "quatro grandes" categorias": melhor álbum, música, disco e artista revelação], cinco em outras, e os votantes votam pelos seus favorito. É muito interessante, contudo."

Mason Jr. defendeu a lisura das escolhas, dizendo que acompanhou a escolha dos indicados às categorias principais e que os jurados são profissionais excelentes, "no auge de seu ofício de compositores e produtores".

"Eles estavam ouvindo criticamente todas as canções que passavam pelas suas mesas de trabalho --ou mesas de trabalho virtuais--, então não acredito que isso mostre uma falha no processo", completou. Segundo ele, houve 23 mil candidaturas aos quatro principais prêmios, o maior número na história do Grammy.

Beyoncé, que concorre em três dos quatro prêmios mais prestigiados, lidera as indicações, com nove no total. Logo depois da cantora vêm Taylor Swift, Dua Lipa e o rapper Roddy Ricch --sucesso no TikTok--, com seis indicações cada um. Brittany Howard, vocalista da banda Alabama Shakes, surpreendeu e apareceu em quatro categorias com seu disco solo de estreia, "Stay High"

A cerimônia de premiação do Grammy 2021 acontece no dia 31 de janeiro, um domingo, às 22h (de Brasília), com apresentação do comediante Trevor Noah. No ano passado, marcado por estreantes entre os indicados nas principais categorias, a Academia de Gravação consagrou a cantora Billie Eilish como principal vencedora, batendo inclusive alguns recordes.