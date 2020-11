Saiba a verdade sobre a morte de Silvio Santos

O nome de Silvio Santos foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, nesta terça-feira (17), após rumores de que ele teria morrido. Tudo começou quando um perfil publicou uma imagem da biografia do apresentador do SBT no site Wikipedia, que indicava a morte como 'fimose'.

A publicação se espalhou rapidamente e internautas reagiram com humor ao boato. No site do Wikipedia não consta a informação falsa. Essa não é a primeira vez que a internet 'mata' o apresentador de 89 anos.

"Silvio Santos morreu pela quinta vez só esse ano", brincou um internauta. "Silvio Santos morrer? Ele é parente de segundo grau da Rainha Elizabeth, meu amor", disse outro.