Wanessa participa de retiro espiritual com Dado Dolabella; vídeo

O casal, que 20 anos atrás viveu um namoro polêmico, já foi flagrado junto pela primeira vez em um clique em Goiás nesta quarta-feira, após o fim do casamento de Wanessa com o empresário Marcus Buaiz.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Wanessa aparece cantando com duas mulheres no local. Dado contou no Instagram que participaria do evento, mas os dois ainda não apareceram juntos nas redes sociais.

Wanessa está em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, com o namorado Dado Dolabella, participando de um retiro espiritual que prega pela cura do planeta.

