Wanessa e Marcus Buaiz impõem ‘voto de silêncio’ em cláusula do divórcio

O fim do casamento de Wanessa Camargo com o empresário Marcos Buaiz já teve algumas informações vazadas, mas pelo jeito nada vai sair da boca do ex-casal que ficou junto por 17 anos.

Os dois devem assinar o divórcio ao meio-dia da sexta-feira (13), e já definiram algumas cláusulas do processo. Uma delas é de que nenhuma das partes poderá falar publicamente sobre o assunto.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, o motivo é devido a contratos publicitários que os dois possuem e que exigem que eles fiquem longe de polêmicas.

Ainda de acordo com o colunista, apesar da separação, os dois estão mantendo uma relação saudável e estão bem. Buaiz deve levar os filhos ao parque de diversões Beto Carrero World, em Santa Catarina, nos próximos dias. Já Wanessa está bem de saúde e focada em cuidar de si, lidando amigavelmente com o ex.