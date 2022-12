Wanessa e Dado Dolabella postam primeira foto romântica oficial: 'te amo'

O casal reatou o romance após o fim do casamento de 17 anos de Wanessa com Marcus Buaiz. Eles já vinham fazendo aparições públicas juntos, mas esta é a primeira foto publicada em seus perfis das redes sociais.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella presentearam os seguidores hoje (1) com a primeira foto do casal publicada nas próprias redes sociais, com direito a declaração de amor.

