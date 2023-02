Wanessa Camargo tem bloco de carnaval interrompido pela polícia

"Deixou a gente fazer a última música, e a gente teve que se despedir. Dizendo que o nosso trio estava indevido, que não podia ter saído. Só que esse mesmo trio que está com a gente saiu e fez outro percurso de bloco de rua ontem, da mesma forma. A causa foi que o nosso pneu não estava apto para sair hoje. O pneu do nosso trio estava careca", completou.

“A gente infelizmente teve que encerrar o bloco antes do previsto. Aconteceu uma confusão.. Vou fazer uma crítica construtiva ao nosso país, ao nosso Estado, à nossa cidade de São Paulo. A gente estava no meio do bloco, com mais três convidados para participar. Tinha mais uma hora e meia de show, mais ou menos. A polícia infelizmente veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira", contou em uma sequência de stories.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.