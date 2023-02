Wanessa Camargo desabafa sobre fim do casamento e síndrome do pânico

Nesta terça, 28, Wanessa Camargo participou do Encontro com Patrícia Poeta, animando a plateia e falando sobre a carreira e a vida pessoal, além de receber depoimentos emocionantes do pai, o cantor Zezé di Camargo, e da irmã, Camila Camargo.

Wanessa Camargo revelou crises de pânico e ansiedade antes de retomada da carreira! A cantora buscou ajuda profissional e diz que ouvir experiências de outras pessoas foi essencial para seu processo de cura. #Encontro pic.twitter.com/UFaY50DqiR — TV Bahia (@TVBahia) February 28, 2023

Entretanto, o destaque ficou por conta do desabafo da cantora sobre o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz. Os dois estavam juntos há 17 anos e, como fruto da relação, tiveram dois filhos: José Marcus e João Francisco. Ela relatou o julgamento que sofreu nos últimos tempos por conta da separação.

A artista alega como a pandemia reacendeu a ansiedade e o pânico. “A pandemia mexeu muito com a minha cabeça. Eu peguei covid quatro vezes, posso até pedir música no Fantástico. Todas as vezes eu achei que ia morrer, que ia acontecer alguma coisa. Fiquei com medo de deixar meu filhos. Então, o pânico voltou em 2020 e tomou conta de mim a ponto de me paralisar”, disse.

Wanessa afirmou que quando se viu diante da síndrome do pânico novamente decidiu se cuidar, fazendo terapia, e que o que ajudou ela neste processo foi ouvir outras pessoas que sofrem com a ansiedade e o pânico. “Não me senti sozinha”, revela.