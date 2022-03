Wagner Moura entra para o elenco da animação 'Gato de Botas 2'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A DreamWorks divulgou nesta segunda (14) o elenco completo do filme "Gato de Botas: O Último Desejo", sequência da animação de 2011, que tem a produção comandada por Antonio Banderas. Entre os nomes está do ator Wagner Moura, que terá como parceria Salma Hayek, que volta como Kitty Pata-Mansa, Florence Pugh (de "Viúva Negra") e Olivia Colman (ganhadora do Oscar por "A Favorita").

Além dos nomes já mencionados, o filme conta também com Anthony Mendez, da série "Jane The Virgin", Da'Vine Joy Randolph, de "A Cidade Perdida", Harvey Guillén, de "What We Do in the Shadows", que dublará Perro, um cachorrinho presente já na primeira imagem do longa, John Mulaney, de "Big Mouth" e Samson Kayo, da série "Nossa Bandeira É A Morte".

A sequência vai acompanhar as novas aventuras do gato, interpretado por Banderas, no qual ele vai em busca de resgatar todas as suas vidas, já que ele gastou oito delas.

Derivado de "Shrek", o primeiro filme do "Gato de Botas" foi lançado há 10 anos sob o comando de Chris Miller. Em 2011, a produção arrecadou mais de 149 milhões de dólares nos Estados Unidos e 555 milhões de dólares em todo o mundo.

As conversas sobre a continuação se iniciaram em 2014 e agora o projeto ganha vida. Joel Crawford e Januel Mercado serão diretor e codiretor, respectivamente, enquanto Mark Swift irá produzir. Todos os três fazem parte da equipe criativa de The Croods: A New Age.

O filme teve o lançamento confirmado para 23 de setembro deste ano nos EUA. Amanhã, será lançado o primeiro trailer da produção.