Vyni rebate Eslô sobre ser ‘outra pessoa’ após BBB22: ‘Tô mais esperto'

“Continuo a mesma pessoa só que agora eu tô mais esperto, mais seletivo, e agora tô me amando mais, que afinal foi o que tanto me cobraram pelos três meses que viram na televisão”, disse.

O ex-bbb afirmou que fez o que muitos o aconselharam após sair do programa: “está se amando mais”. “Pode prestar atenção, você tá melhorando de vida e sempre chega alguém que diz assim: “Tá se achando, tá arrogante, perdeu a humildade, mudou. Sucesso subiu para cabeça’. Pode ver que quanto mais você consegue suas coisinhas mais as pessoas dizem isso”, disparou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.