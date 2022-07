Vyni perde papel em filme ao pedir o triplo do cachê de protagonista, diz colunista

O ex-BBB Vyni Fernandes teria perdido uma oportunidade de se tornar ator com uma estreia nos cinemas ao exagerar no pedido do cachê. Segundo o colunista Gabriel Perline, da coluna Gente, do iG, ele pediu o triplo do cachê de Zezé Motta, que é a protagonista do longa.

O filme em questão se chama “Janelas”, criado por Luciano Santiago, e tem no elenco Zezé Motta, Georgina Castro, Luiz Carlos Vasconcellos e Sérgio Menezes.

Segundo a publicação, o ex-bbb, que é o bacharel em Direito e nunca trabalhou como ator, teve uma ordem de seu staff de que ele só faria a participação se o seu cachê fosse de R$ 80 mil. O valor seria maior que os cachês somados de três estrelas da produção. A assessoria ainda teria dito que o projeto não “se encaixa no planejamento estratégico” da carreira do rapaz.

O valor oferecido para Vyni no convite seria de R$ 30 mil, com abatimentos devido à parcela que fica com a equipe que gerencia sua carreira. Além de ter hospedagem, transporte e alimentação bancados pela produção, Vyni teria a oportunidade de ficar uma semana inteira sob os cuidados de Luciano Santiago, que tem uma longa experiência em preparação de atores.

Ainda segundo Perline, Santiago pensou em convidar Vyni devido ao período em que morou em Crato, no Ceará, terra natal do ex-bbb que durante o reality show demonstrou seu sonho de se tornar ator.

Em resposta, a equipe de Vyni alegou que não pode aceitar o convite porque na ocasião sua agenda estava muito cheia e seria necessário desfazer outros contratos para que ele ficasse disponível para as filmagens.