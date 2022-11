Voltaram? mulher de Pedro Leonardo posta foto de alianças após anunciar separação

Depois de anunciaram a separação em um comunicado publicado no Instagram, parece que Pedro Leonardo e Thais Gebelein ainda estão juntos. A influenciadora postou uma foto de duas alianças com direito a emoji de coração e marcou o cantor, que é o filho mais velho do sertanejo Leonardo.

Thais fez o post sobre a separação no domingo. "Pedro e eu decidimos seguir nossos caminhos separados, vamos manter o que precisar para criar nossas filhas, mas hoje será melhor assim. São coisas da vida que deixam a gente sem chão, tudo de uma vez, igual uma tempestade, mas vai passar... Estou em um dos piores momentos da minha vida, vivendo o que preciso viver nesse momento e já tem sido muito difícil de lidar. Espero que compreendam e respeitem ambos os lados!", escreveu na ocasião.

O cantor, que é muito discreto, nunca chegou a se pronunciar sobre o assunto.

Depois disso, Thais falou sobre o luto que está enfrentando pela morte da mãe no início deste mês. "Perder minha mãe me fez perder o chão e, pela primeira vez, não saber lidar com uma situação de estresse mto maior que eu poderia no momento! Sei que ainda estou dentro do luto, ainda dói e vai doer, espero de coração que isso passe e se transforme em uma doce saudade (como muitos de vocês me falaram)", começou ela.

"Não imaginava que no lugar de amigos, Deus colocaria anjos, e no lugar de seguidores eu tinha torcedores, eu fiquei e fico extremamente agradecida com tantas mensagens de apoio que tive, humanamente não conseguiria retribuir!!!! A gente não vem com uma fórmula mágica ou receita de bolo, a gente mete os pés pelas mãos, a gente se estressa, se desgasta e acha que não vai dar conta... e como achei, mas família é um projeto de Deus, e o que Ele une... Gratidão por todo apoio que recebi mais uma vez, seja de anjos ou torcedores!!!", finalizou.