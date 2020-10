The Voice para maiores de 60 anos define time de jurados

O "The Voice +", feito exclusivamente com participantes maiores de 60 anos, teve algumas novidades divulgadas nesta sexta-feira (23) pelo diretor da atração, Boninho. Uma delas é a confirmação de Claudia Leitte, Mumuzinho e o sertanejo Daniel no time de jurados.

A novidade mais quente, no entanto, é a quarta cadeira, sobre a qual Boninho fez mistério inicialmente em vídeo publicado no Instagram. Segundo o "Notícias da TV", no entanto, o quarto jurado será Emicida.

No Instagram, Boninho quis deixar o anúncio da quarta cadeira para mais tarde, e disse que a emissora estava "namorando" esse artista. "já está tudo certo, mas só vamos contar pra valer daqui a pouco".

Emicida já apresenta o "Papo de Segunda", do GNT, onde lançou também o seu documentário, "AmarElo Prisma". Ele ainda se prepara para a estreia de "AmarElo - É Tudo Pra Ontem", na Netflix.

O apresentador do "The Voice +" será André Marques, que já está à frente do The Voice Kids. "The Voice +" deve estrear em 2021.