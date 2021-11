Vocalista do Titãs, Branco Mello, retira tumor na hipofaringe

O encontro foi compartilhado nas redes sociais dos amigos. "Olha quem veio trazer toda energia boa numa super visita! Uma tarde com meu querido irmão Sérgio Britto para recarregar as baterias desses intensos dias de internação", disse Mello.

O vocalista do Titãs Branco Mello retirou um tumor na hipofaringe. Após a cirurgia, o cantor recebeu a visita do fundador da banda, Sérgio Britto.

