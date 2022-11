Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, abre o jogo sobre sexo anal: 'rola de tudo'

Ao falar sobre sexo anal, o artista afirma que é 'algo normal': As pessoas têm esse trauma de não falar, de não conversar. Se tu não faz, vai para rua... Do mesmo direito que tem João, tem Maria. Ninguém pode dizer: dessa água não beberei. Um dia após o outro. Não pode botar um bicho de sete cabeças. Têm coisas que a gente vai aprendendo e começa a entender: pô, tem coisas que eu não posso falar que vai chocar...", finalizou.

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, abriu o jogo sobre sua intimidade durante o podcast ‘Bull Dog Snow’. O cantor que já se relacionou com homens, atualmente namora uma mulher, e afirma que o sexo entre o casal é livre: ‘rola de tudo’.

