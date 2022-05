Vocalista do McFly, Tom Fletcher fica rouco horas antes de show em São Paulo

O cantor Tom Fletcher, de 36 anos, um dos vocalistas do McFly, disse na tarde de hoje, em suas redes sociais, que está rouco. O artista lamentou o ocorrido por ser horas antes do primeiro show da turnê no Brasil em dez anos, em São Paulo.

"Esta noite é nosso primeiro show no Brasil em dez anos, e minha voz sai assim", desabafou Tom. Ele ainda mostrou que não consegue atingir as notas mais altas de "All About You", uma das músicas de maiores sucessos do McFly. "Perdi minha voz", afirmou o músico.