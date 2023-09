VMA 2023: Anitta vence 'Melhor Clipe Latino' e Taylor Swift aplaude de pé; assista ao momento

Anitta venceu o troféu de "Melhor Clipe Latino" com a música Funk Rave no MTV Music Awards 2023, na noite desta terça-feira (12). No discurso, a cantora disse: "Brasil, estamos aqui de novo! Brasil!" e agradeceu aos fãs brasileiros e mexicanos, além de mencionar os membros importantes da sua equipe. "Obrigada a mim mesma porque trabalho tão arduamente, Meu Deus! Vocês vão ouvir mais funk brasileiro no mundo agora, e esse é o começo! Obrigada!"

HISTÓRICO: Discurso COMPLETO de Anitta após vencer na categoria "Best Latin" com "Funk Rave" no #VMA #VMAs.



pic.twitter.com/j6ncWrLg7Q — CHOQUEI (@choquei) September 13, 2023

Taylor Swift aplaudiu em pé Anitta após ela ser a vencedora na categoria "Best Latin" com "Funk Rave" no #VMA #VMAs. pic.twitter.com/XjHj2P1761 — CHOQUEI (@choquei) September 13, 2023

A brasileira fez história se apresentando como uma das principais atrações no palco da premiação estadunidense e concorreu na mesma categoria que Shakira, a homenageada da noite. Ela também recebeu aplausos de pé de artistas como Taylor Swift.

No ano passado, Anitta se tornou a primeira brasileira a cantar no palco da premiação, além de vencer por Melhor Música Latina com Envolver.

Nesta noite, ela também se apresenta mais uma vez, do grupo de k-pop TXT, ou Tomorrow X Together, para cantar o lançamento Back for More.