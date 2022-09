Viviane Araújo mostra 1ª foto de rosto do filho durante parto

Viviane Araújo mostrou as primeiras fotos do nascimento do filho Joaquim, que veio ao mundo na tarde desta terça-feira (6).

”Tô na área!!! Cheguei !!!! Quanta emoção pro meu papai e pra minha mamãe!”, escreveu a atriz de 47 anos na legenda.

Joaquim nasceu com 3,465 kg e 51 cm, de parto cesárea.

A atriz que sempre sonhou em ser mãe e optou por deixar para quando estivesse realmente pronta, engravidou por um processo de fertilização in vitro com óvulos de uma doadora anônima e os espermatozoides do seu marido, Guilherme Militão, de 33 anos.