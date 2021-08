Vivian descobriu gravidez em exames pré-plástica; namorado e família vêm a Manaus

Vivian Amorim confirmou a gravidez na última sexta-feira (13) após a notícia vazar antes da hora pretendida por ela. Depois de passado o estresse, ela contou vários detalhes em conversa com o Gshow, da Globo.

A apresentadora e ex-BBB amazonense contou que descobriu a gravidez inesperada quando estava prestes a fazer uma cirurgia plástica.

"Foi no susto! Estava aproveitando o tempo livre pra fazer exames pré-operatório para uma rinoplastia [plástica no nariz] e também exames de rotina para ginecologista. No meio dos exames, no dia 18/6, começaram as suspeitas e, no dia 20/6 (um domingo inesquecível), eu fiz o teste de farmácia e confirmei as suspeitas!", disse.

Em seguida, foi a vez de contar a novidade para o namorado, Leo Hirschmann: "Como uma boa pisciana que sou, preparei caixinhas para contar de forma especial e ter tudo registrado em vídeo. Na caixinha dele tinha uma roupinha e um sapatinho de neném, o teste de farmácia e alguns balões. Ele ficou bastante emocionado e eu fiquei muito feliz por ter confirmado ali naquele momento, que eu tinha escolhido o parceiro certo pra dividir a vida".

Como o publicitário mora em São Paulo, os dois precisaram decidir onde passariam maior parte do tempo com a gestação, já que Vivian não poderá fazer tantas viagens como de costume:

"Essa foi uma das dúvidas que tivemos no início, por conta do Léo ser paulista, mas resolvemos que o melhor para mim e para minha segurança era ter o parto e passar a gestação em Manaus, ao lado das minhas mães. O Léo e os pais dele também virão pra cá, então ficará tudo em família", conta.

Os dois, no entanto, ainda não estão juntando as escovas: "Ainda não estamos morando juntos, mas ele tem ficado bastante tempo aqui em Manaus, já que ele trabalha em home office e consegue ficar por aqui sem ter danos profissionais. Ele vem ficar comigo para poder me acompanhar nas consultas e nesse processo todo de gestação".