Vivian Amorim surge nua com barrigão de 8 meses de gravidez em ensaio

Vivian Amorim encantou os seguidores com um novo ensaio da sua gestação, divulgado na noite desta quarta-feira (29) pela revista Quem. A apresentadora e ex-bbb amazonense está grávida de 8 meses da sua primeira filha, Malu, fruto do relacionamento com Leo Hirschmann. “Muitas mulheres encaram a gestação de formas completamente diferentes. Muitas nem conseguem se achar bonitas, por exemplo, porque temos uma grande mudança hormonal. Mas eu me vi apaixonada por minhas curvas e gostando do meu barrigão. Um sentimento positivo mesmo em relação ao meu corpo. Então quis fazer um ensaio que fizesse esse registro de uma maneira diferente. Realmente é um ensaio pra valorizar as curvas”, disse ela à publicação. "Amadureci muito como mulher, como pessoa mesmo, em relação às prioridades, pensamentos, planejamentos. Hoje até quando vou comer, não como mais pensando em mim, e sim na Malu", afirmou Vivian em outro trecho da entrevista.

