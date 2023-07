Vivendo isolada, Jout Jout dá à luz secretamente no mato

Jout Jout deu à luz secretamente no jardim do sítio onde mora, no interior do Rio de Janeiro. Quem revelou a informação foi sua mãe, Marize Tolezano.

A notícia surpreendeu os fãs da influenciadora, que foi mãe em segredo em meio ao mato. O parto ocorreu no sítio da família em São Pedro da Serra, no Rio de Janeiro.

"Foi nesse cenário, natureza exuberante de São Pedro da Serra, que me tornei vovó de um lindo menino. Foi mágico ver a Julia parir em casa, quase no jardim, apesar de todo o medo que eu tinha. Fomos nos esquecendo da perfeição do milagre da vida, do poder que Deus nos deu de trazer à vida um ser que se formou dentro de nós. É claro que devemos muito à medicina, às cirurgias necessárias, mas ver uma criança nascer dentro do fluxo natural da vida é uma emoção e experiência inexplicáveis! Como disse @pauloantoniocarneirodias, nosso querido primo, nasceu cercado de duendes...", escreveu Marize nas redes sociais.

Marize fez o post em março, mas a publicação só foi notada e viralizou nesta segunda-feira, 24 de julho.

Jout Jout vive isolada das redes sociais e em 2022 anunciou o fim do seu canal no YouTube.