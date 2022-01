Viúvo de Gilberto Braga detona Walcyr Carrasco em post de falecimento do autor

Edgar Moura Brasil, viúvo do autor Gilberto Braga, deu início a uma ‘treta’ na internet nesta quinta-feira, 6, ao comentar o post de luto que Walcyr Carrasco fez em homenagem a Edgar. No post em questão, Walcyr dá adeus a Gilberto Braga, em outubro de 2021. Edgar foi até à publicação antiga e comentou detonando o autor de “Verdades Secretas”. "Walcyr Carrasco, adeus nunca. Para quem foi o melhor, teve o melhor diálogo e sabia português”, disparou. Para completar, Moura mostrou que quer que todos saibam da intriga e bateu um print do seu comentário, publicando a crítica em seu feed do Instagram. “Sem comentários, para bom entendedor…”, escreveu na legenda. Considerado um dos maiores autores da televisão, Gilberto Braga morreu em 2021 aos 75 anos, vítima de uma infecção causada após uma perfuração em seu estômago. Ele lutava contra o Alzheimer há alguns anos. O autor criou novelas como Escrava Isaura (1976), Vale Tudo (1988), Anos Rebeldes (1992) e Celebridade (2003). Babilônia (2015) foi o seu último trabalho na televisão. Ele foi casado por 48 anos com Edgar Moura Brasil.

