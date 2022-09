Viúva de Orlando Drummond morre um ano após morte do ator

"Minha avó sempre foi uma fortaleza. Ela me ensinou sobre família. Sobre lealdade. Sobre sangue. Sobre união. Minha avó é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. E, em um momento assim, a gente acaba revirando aquelas memórias de infância. E bate uma saudade tão forte. Saudade e gratidão de ter vivido tanta coisa linda e aprendido tanto ao seu lado, avózinha", escreveu o neto do casal nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.