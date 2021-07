Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula, é internada em estado grave com Covi

Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula, de 51 anos, está internada em estado grave num hospital em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com Covid-19. Segundo o boletim emitido na noite desta quarta-feira, os rins da escritora pararam de funcionar e estão sendo cuidados pelos médicos.

"Na parte pulmonar apresentou melhoras, já começaram o desmame. Piorou os rins, que pararam totalmente. Os especialistas já estão cuidando", diz o boletim.

Felipe Baptista, o ex-marido de Malga, informou ao EXTRA que falou com os médicos sobre o estado de saúde da ex-mulher.

"Eu perguntei qual o quadro, ele respondeu que, apesar das melhoras pulmonares e pressão, ainda é um quadro grave", informou.

Malga foi casada por 15 anos com Chico Anysio. Em 2013, um ano e meio após a morte do comediante, ela se casou com o empresário Felipe Batista, de quem se separou no ano passado.

Extra