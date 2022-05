Vitor Kley tira a camisa e celebra o amor com pop rock na Virada Cultural 2022

Ele fez declarações a São Paulo, disse que acredita na força do amor e brincou promovendo uma batalha de solos entre seu guitarrista e seu baterista. Já nos momentos finais, tirou a camisa, fez o público agachar e pular na música "Adrenalizou" e cantou seu maior hit, "O Sol", momento mais animado, em que a plateia cantou em uníssono. Encerrou o show por volta de 19h40, com "Avião de Papel".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitor Kley tocou por quase 1h30 no show que abriu o palco Viaduto do Chá e as atividades da Virada no centro. Ele se revezou entre violão e guitarra para mostrar seu pop rock relaxado e muitas vezes romântico, e a plateia, numerosa mas não abarrotada respondeu cantando hits como "Morena" e "Pupila", batendo palmas e dançando.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.