Virginia revela segredo de Vini Jr. sobre perfumes; saiba mais





A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (21) ao revelar que o namorado, o jogador do Real Madrid Vini Jr., não costuma usar perfumes masculinos, preferindo fragrâncias femininas. A declaração veio durante uma live em que Virginia promovia sua própria marca de cosméticos. Curiosamente, horas antes, Vini Jr. havia compartilhado em suas redes sociais uma publicidade de uma marca de perfumes voltada ao público masculino.

Durante a transmissão, Virginia comentou sobre o gosto do craque: “Ele não usa perfume masculino… ele usa mais feminino”, brincou, deixando claro que essa escolha é pouco frequente, mas constante. O momento gerou reação imediata entre internautas, que apontaram a incoerência entre o discurso da influenciadora e a campanha publicitária do atleta.

A própria Virginia se divertiu com a repercussão e fez comentários bem-humorados sobre a situação, chegando a brincar com as roupas do namorado: “Vai botar uma camisa”. Nas redes sociais, seguidores também entraram na brincadeira, apontando que Vini Jr. estaria promovendo concorrentes sem perceber.

O casal oficializou o namoro em outubro, após meses de especulações e flagrantes em passeios na Espanha. Desde então, Virginia e Vini Jr. têm compartilhado momentos da relação com os fãs, consolidando-se como um dos casais mais comentados do mundo dos famosos.