Virginia revela que deu show de Zé Felipe e mais bolada como presente de casamento da prima

A influenciadora e o cantor, que foram padrinhos do casório, presentearam os noivos com um show de Zé Felipe e 15 mil reais em dinheiro.

Virginia não se incomoda em falar sobre valores e revelou nesta terça-feira (8) o presente que ela e Zé Felipe deram à prima em seu casamento. O casal compareceu à cerimônia no último fim de semana em Arraial d'Ajuda, que fica em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

