Virginia Fonseca ostenta barriga trincada 2 meses após dar à luz e divide opiniões

Virginia Fonseca deixou as seguidoras impactadas ao mostrar o abdômen definido apenas dois meses após dar à luz a filha Maria Alice, do relacionamento com o sertanejo Zé Felipe.

A influenciadora, que engravidou pouco após se submeter a uma lipo LAD, lipoaspiração da “moda” que define o abdômen, surgiu malhando na academia, e levantando a camisa para exibir a barriga.

A jovem de 22 anos dividiu opiniões devido ao fato de que exibir a boa forma após o parto pode influenciar outras mulheres “reais” a se compararem com a famosa, que muitas vezes conta com recursos infinitamente maiores do que o de mães “reais”. Em contrapartida, fãs a defenderam, afirmando que ela não deve "esconder" o corpo para não causar as comparações.