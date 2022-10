Virgínia Fonseca mostra encontro das filhas Alice e Maria Flor em vídeo dançando horas após parto

Ainda com o soro na veia, Virgínia dança com a filha nos braços. No vídeo também é possível ver Maria Alice tentando ir para o colo da mãe."Maria quis vir no meu colo, mas não posso por causa da cesária", explicou a youtuber.

Poucas horas após dar à luz, a youtuber Virgínia Fonseca publicou um vídeo dançando com Maria Flor nos braços ao lado do marido Zé Felipe, que segurava Maria Alice, de 1 ano, após mostrar o primeiro encontro das duas irmãs.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.