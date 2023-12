Virgínia Fonseca levanta camisa e mostra 'tanquinho': 'me achando'

Nesta semana, Virginia fechou parceria com Neymar Jr. na sua marca de cosméticos, a WePink, levantando vários comentários sobre o passado de intrigas com o jogador e Zé Felipe. Confira .

A influenciadora, que já passou por algumas cirurgias plásticas, entre elas lipo LAD, antes das gestações das duas filhas, se mostrou feliz com a barriga: "Me achando", disse ela.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.