Virgínia e Zé Felipe chocam fãs com cama gigantesca de nova mansão; veja quanto custa

Virgínia Fonseca e Zé Felipe ostentaram a nova cama do casal, que acaba de se mudar para uma outra mansão. No vídeo, a influencer apareceu tirando onda com o marido. Zé Felipe aparece em uma ponta da cama, enquanto ela brinca se despedindo do cantor ao deitar no seu lado do colchão.

Olha o tamanhooo da cama da Virgínia e do Zé Felipe pic.twitter.com/3NPylrZilE — Fofoquei #BBB22 (@FOFOQUEl) February 11, 2022



A cama é tamanho king size duplo, ou seja, equivale a duas king size, e é o maior tamanho disponível no mercado.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, o ítem de luxo custou R$ 6.600.

A nova mansão fica em Goiânia, Goiás, e possui 7 suítes, piscina, sauna, varanda gourmet e uma grande brinquedoteca para a filha do casal, Maria Alice.