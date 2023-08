Virginia diz que é processada por supostas ameaças contra mulher que afirma ter caso com Zé Felipe

No entanto, o próprio Termo Circunstanciado destaca que até o momento não foram apresentadas quaisquer provas além do depoimento de Samantha, que alegou ter sido alvo de uma tentativa de agressão por parte de Virginia.

Virginia expôs parte do Termo Circunstanciado, omitindo o nome completo de Samantha, em seu perfil nas redes sociais. De acordo com o documento, uma audiência preliminar está agendada para o próximo dia 2 outubro, na cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

