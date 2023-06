Vinícius Jr. estreia nova mansão e passa noite com bailarina ex de MC Gui

Vinícius Jr. estreou a sua mansão que acabou de ficar pronta, no Alphaville, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em uma festinha com amigos e beldades, e entre elas estava a ex-bailarina do Faustão Bia Michelle, ex-namorada de MC Gui, que já foi apontada como affair de Neymar Jr.

Depois de curtir a goleada do Flamengo contra o Vasco no Maracanã na última segunda-feira, o craque do Real Madrid ficou com Bia, segundo o perfil Condomínio da Fifi.

A festança teve proibição de celulares e correu em muito sigilo.

Entre os convidados estavam os influencers Xurrasco, Vanessa Lopes e Pétala Barreto, a cantora Gabily, além da amiga do jogador Lorena Maria, ex-de Rennan da Penha.

A bailarina teria passado a noite na casa do jogador quando a festa acabou.