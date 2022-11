Vini Buttel dá sua versão de pancadaria com Hadballa na Record

O ex-A Fazenda Vini Buttel se pronunciou através da sua assessoria nesta quarta-feira (9) sobre a pancadaria que aconteceu com o ex-BBB Hadson Nery, o Hadybala, envolvendo ainda Lucas Santos, durante a gravação do Celeiro da Justiça, da Record TV.

Segundo Vini, ele foi alvo de Hadballa após tentar acabar com a briga envolvendo ele e Lucas.



“Na tarde de hoje, o Vini foi para a Record cumprir agenda e gravar o quadro ‘Celeiro da Justiça’. Além dele, tinham outros participantes e entre esses, Lucas Santos e Hadson Nery. Durante toda a gravação, Hadson Nery ficou provocando, chamando Vini e Lucas de merda, entre outros xingamentos, baixando bem o nível. E já quase no final da gravação, começou uma discussão maior, onde Hadson Nery foi para agredir o Lucas Santos”, começou a nota.

“Vini entrou no meio com o intuito de encerrar a briga, pedindo calma e Hadson Nery partiu pra cima dele. Houve uma briga e as providências estão sendo tomadas. Repudiamos todo tipo de violência! Estamos em choque com todo o ocorrido, mas neste momento estamos cuidando do Vini e tomando todas as providências necessárias”, concluiu.

Versão de Lipeh Campos

Segundo o jornalista Lipeh Campos, a situação foi bem diferente do que alega Vini: "O Lucas começou a trazer assuntos externos do Hadballa que não tinha nada a ver com o tema [do programa] que era 'A Fazenda', e o Hadballa sacou o telefone do bolso e começou a filmar e perguntando: 'cê vai falar sobre isso? pode falar que to filmando'. Nisso, o Lucas vai como se fosse atacar ou agredir o Hadballa, e nisso o Vini tirou o Lucas e já deu um soco na cara do Hadballa e abriu o supercílio do rapaz", disse o colunista.