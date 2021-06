Vilão em ‘Amor de Mãe’, ator da Globo posa com o marido e se declara

O dois estão estão juntos há 12 anos e moram no Recife, mas Irandhir passa um tempo no Rio de Janeiro quando está gravando novela.

“Reproduzidos no bordado. A casa, a estrada, a correnteza. O sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza”, escreveu ele ao posar agarradinho no marido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.